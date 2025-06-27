



Организаторы выставки «Всероссийский день поля – 2025», которая будет проходить в Волгоградской области с 3 по 5 июля включительно, удивят гостей и делегатов многообразием деловых и развлекательных событий. Принимающая сторона, в свою очередь, постарается доказать, что Волгоградский регион не зря выбран местом проведения крупнейшего смотра достижений АПК.

– Волгоградская область – один из сильнейших аграрных регионов страны. Это и один из главных производителей овощей, бахчевых, фруктов и ягод, лидер по производству горчицы в условиях засушливого климата, регион, который широко применяет современные методы орошения, что позволяет значительно повысить урожайность. Волгоградская область поддерживает экологичное земледелие и развивает производство органической продукции, активно внедряя цифровые технологии и современные решения на всех этапах производства, – так говорят о Волгоградском регионе организаторы всероссийской выставкию





В настоящее время в Среднеахтубинском районе Волгоградской области завершается подготовка к масштабному событию. Как сообщает ИА «Высота 102», огромная территория общей площадью более 70 гектаров будет поделена на тематические зоны, а делегаты и гости региона смогут принять участие в деловой и развлекательных программах.

Представляя богатое культурное и историческое наследие края на площадках «Всероссийского дня поля – 2025», волгоградцы предложат участникам окунуться в атмосферу Царицына-Сталинграда-Волгограда и продемонстрируют этнокультурное многообразие региона. Гости выставки оценят казачий, татарский и казахский колорит на тематических подворьях. Также жители Волгоградского региона проведут выставки-ярмарки изделий народных промыслов и ремесел. Своими достижениями поделятся и участники выставки – ведущие российские компании, зарубежные партнёры, аграрии и эксперты отрасли.

Напомним, ранее информагентство «Высота 102» сообщало, что деловой программой «Всероссийского дня поля – 2025» предусмотрено обсуждение ключевых задач, стоящих перед отраслью растениеводства, с участием представителей власти, науки и бизнеса. В ходе трехдневной выставки запланированы отраслевые сессии и подписания соглашений. Также делегаты обсудят развитие селекции, системы агрострахования, планы по вовлечению сельхозземель в оборот и другие актуальные темы.

– Центральным событием станет пленарное заседание, посвященное цифровой трансформации АПК, которое пройдет под председательством Министра сельского хозяйства Оксаны Лут, – анонсируют организаторы.

ИА «Высота 102» выступает информационным партнером всероссийского масштабного мероприятия в 2025 году. Наш телефон для участников «Дня поля» +79371025102.