Губернатор Андрей Бочаров нагрянул с рабочим визитом в Палласовку





14 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров нагрянул с визитом в Палласовку. Глава региона планирует проинспектировать прошедшие обновление социальные объекты, в числе которых молодёжный центр, ДК, детская школа искусств, а также возведённый здесь современный ФОК.

Отметим, по информации пресс-службы губернатора, все проекты развития района формируются с учётом пожеланий местных жителей. Ход их выполнения — на личном контроле губернатора Андрея Бочарова.

Фото: администрация Волгоградской области