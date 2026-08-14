Главный волгоградский спасатель генерал Павленко отмечает юбилей





В Волгограде сегодня, 14 августа, день рождения отмечает начальник Главного управления МЧС России по региону. Как сообщает ИА «Высота 102», генерал-майору внутренней службы Ивану Павленко исполняется 50 лет.

Иван Юрьевич Павленко – уроженец города Батайска Ростовской области. Он окончил Московское высшее военное дорожное инженерное училище по специальности «командная тактическая эксплуатации машин инженерного вооружения». В 2009 году получил второе высшее образование в Уральской академии государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».

Служебная биография Ивана Павленко началась в 1996 году с должностей в 239-й отдельной учебной бригаде гражданской обороны. С 2012 по 2015 годы он возглавлял ФГКУ «Уральский учебный спасательный центр МЧС России». В период с июня 2019-го по 31 августа 2024 года занимал пост первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Свердловской области. На должность руководителя волгоградского спасательного ведомства Иван Павленко был назначен в сентябре 2024 года.

Генерал-майор внутренней службы имеет армейское прошлое: прошел путь от командира взвода до командира бригады, хорошо стреляет и увлекается спортом. Награжден государственными наградами: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу», медалью Суворова, а также ведомственными знаками отличия.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к поздравлениям в адрес Ивана Юрьевича и желает ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе на благо Волгоградской области.