



Волгоградские полицейские сообщили о наращивании темпов миграционных проверок. За месяц правоохранители нагрянули на склады, крупные стройки, поля, сельхозпредприятия и продовольственные рынки расположенные в пяти районах Волгограда и области.

- За прошедший месяц мероприятия проводились при силовой поддержке бойцов специальных подразделений Росгвардии и с использованием беспилотных летательных аппаратов на территории Среднеахтубинского и Быковского районов области, а также Краснооктябрьского, Центрального, Ворошиловского и Красноармейского районов Волгограда, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по данным правоохранителей, к ответственности привлекаются не только иностранцы-нарушители, но и работодатели, за нарушения им грозит высылка и крупные штрафы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области