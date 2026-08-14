



В пятницу, 14 августа, православные волгоградцы встречают Медовый Спас. Символизирующий начало одного из самых щедрых и сытых постов, за время своего существования праздник обрел немало народных традиций и примет самого разного толка. Что советуют делать в этот день? Какие блюда принято нести в храм и ставить на стол? И почему Медовый Спас нередко называют еще и Маковым? Ответы на эти и другие вопросы – в материале ИА «Высота 102».

«Петровка – голодовка, а Спасовка – лакомка»

По самой распространенной версии Спасы – за Медовым следуют Яблочный и Ореховый – получили свое название в честь Христа Спасителя. Однако некоторые специалисты говорят и о других вариантах – к примеру, о собственном спасении во время начинающегося поста.

– В церковном календаре первый Спас официально называется «Происхождение (изнесение) честных древ животворящего Креста Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице». Этот праздник был установлен в 1164 году «в память победы византийского императора Мануила над мусульманами». Тогда же появилась традиция «изнесения» Креста на дороги и улицы городов, селений, для «освящения водных мест и отвращения болезней». До сих пор этот порядок строго соблюдается. С утра в храмах города крест выносят из алтаря, служится водосвятный молебен, затем совершается «крестный ход на воду» – на источники, реки, озера, к колодцам. В позапрошлом веке крестьяне после освящения воды сразу же купались, а пастухи загоняли в «святую купель» стадо, – рассказывают в областном краеведческом музее. – С первого Спаса начинается Успенский пост, посвящённый успению Божией матери. Пост, который длится с 14 по 27 августа, считается строгим, хотя одновременно он, наверное, является и легким, потому что в августе стол буквально ломится от обилия овощей и фруктов. Это не то, что прошедший Петровский пост! Как гласит поговорка: «Петровка – голодовка, а Спасовка – лакомка».





Интересно, что из-за поминовения семерых мучеников Маккавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара, Медовый Спас нередко называли Маковым. Впрочем, второе название возникало не только из-за созвучия слов, но и из-за того, что мак поспевает именно к середине августа.

– В этот день хозяйки пекли не только постные пироги мачники, но также рулеты, булочки, пряники с маком и медом, – продолжают рассказ в краеведческом музее. – Сама праздничная трапеза могла начаться с блинов с маком, вместе с которыми на стол выставлялось маковое молочко – маково-медовой массой, в которую и макали выпечку. К слову, это молочко готовили в специальной посуде, называемой в России макальником.

Что обязательно должно быть на столе?

Конечно же, представить праздничный стол без пиалы со свежесобранным медом в этот день просто невозможно. Вместе с баночками любимого многими лакомства верующие люди несли в храм венки из колосьев, наполненные новым зерном.





– У пчеловодов существовал целый обряд освящения мёда в этот день. С утра они осеняли крестным знамением ульи, выбирали среди них самый богатый по запасу мёда. Из него выламывали соты и, отложив часть, несли в церковь. После службы священник благословлял «новую новину» и освящал принесённый в сотах мёд. Часть лакомства тут же передавалась нищим. А затем праздник продолжался на пасеках, где собирались толпы ребят и подростков. Они получали «ребячью долю». Вспоминая слова из Библии: «Поделись с ближним, и тебе прибудет», люди верили, что, если отступить от правил, то рой улетит один за другим, оставив ульи пустыми, – говорят о народных традициях сотрудники краеведческого музея. – А ведь для наших предков мед был не только продуктом питания. С древних времен он считался удивительным творением, созданным трудами «божиих работниц» - пчел. У индоевропейцев мед был эталоном сладости. В мифологии он символизировал источник мудрости и вечное обновление жизни. Вы удивитесь, но нередко ему приписывали даже магические свойства.





Традиции праздника

К слову, Медовый Спас на Руси называли еще и Спасом на воде. После того, как воду освящали и в реках, и в озерах, и даже в колодцах, жители старались не только окунуться в «святую» воду, но и наполнить бидоны и ведра: «Спас на воде – время святить водицу, чтобы позже ею лечиться», – говорили на Руси.





В церкви тем временем напоминают, что за всем внешним – корзинами с летними угощениями, щедрыми столами и приемом гостей – стоит что-то более весомое и значительное.

– Верующим людям в Медовый Спас важно не просто освятить мед, но и посетить праздничное богослужение, помолившись Богу как о собственном здравии, так и о здоровье своих близких.

Фото из архива V102.ru