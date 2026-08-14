Главное

Волгоградцам рассказали о новых направлениях магистратуры в ВолГУ «Не нужно заниматься конспирологией. Лучше просто работать»: известные скульпторы оценили реставрацию памятников на Мамаевом кургане «Россети Юг» увеличили мощность электроснабжения волгоградского торгового центра Техника для детской поликлиники – с заботой о маленьких пациентах Как Волгоград пережил атаку украинских БПЛА: все, что происходило 31 июля

Актуально

«Осторожно, вас снимают»: как журналисты ИА «Высота 102» проводили самые громкие расследования

«Буду вынужден писать президенту»: участник СВО требует защитить земли под Волгоградом от «новых фермеров»

«Хочу знать, кто убил моего Артура»: волжанка требует разобраться в загадочной гибели сына-бизнесмена

Федеральные новости

Федеральные новости
 Ситуация на АЗС Краснодара: где 14 августа можно купить бензин
По данным на утро 14 августа, в краевой столице функционирует 78 автозаправочных станций, сообщает МЦУ Краснодара. За сутки количество действующих точек продажи топлива выросло на семь, сообщает ИА «Живая...
Федеральные новости
 Ростовчанина настиг психоз в поезде на третьи сутки в пути
Пассажира поезда, следовавшего из Ростовской области на Север, экстренно госпитализировали с острым алкогольным психозом. Инцидент произошёл на станции в Ярославле, где мужчину передали бригаде скорой помощи, сообщает «Привет-Ростов». По...
Общество

Медовый Спас в Волгограде: почему в этот день набирают воду и пекут блины с маком

Общество 14.08.2026 06:50
0
14.08.2026 06:50


В пятницу, 14 августа, православные волгоградцы встречают Медовый Спас. Символизирующий начало одного из самых щедрых и сытых постов, за время своего существования праздник обрел немало народных традиций и примет самого разного толка. Что советуют делать в этот день? Какие блюда принято нести в храм и ставить на стол? И почему Медовый Спас нередко называют еще и Маковым? Ответы на эти и другие вопросы – в материале ИА «Высота 102».

«Петровка – голодовка, а Спасовка – лакомка»

По самой распространенной версии Спасы – за Медовым следуют Яблочный и Ореховый – получили свое название в честь Христа Спасителя. Однако некоторые специалисты говорят и о других вариантах – к примеру, о собственном спасении во время начинающегося поста.

– В церковном календаре первый Спас официально называется «Происхождение (изнесение) честных древ животворящего Креста Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице». Этот праздник был установлен в 1164 году «в память победы византийского императора Мануила над мусульманами». Тогда же появилась традиция «изнесения» Креста на дороги и улицы городов, селений, для «освящения водных мест и отвращения болезней». До сих пор этот порядок строго соблюдается. С утра в храмах города крест выносят из алтаря, служится водосвятный молебен, затем совершается «крестный ход на воду» – на источники, реки, озера, к колодцам. В позапрошлом веке крестьяне после освящения воды сразу же купались, а пастухи загоняли в «святую купель» стадо, – рассказывают в областном краеведческом музее. – С первого Спаса начинается Успенский пост, посвящённый успению Божией матери. Пост, который длится с 14 по 27 августа, считается строгим, хотя одновременно он, наверное, является и легким, потому что в августе стол буквально ломится от обилия овощей и фруктов. Это не то, что прошедший Петровский пост! Как гласит поговорка: «Петровка – голодовка, а Спасовка – лакомка».


Интересно, что из-за поминовения семерых мучеников Маккавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара, Медовый Спас нередко называли Маковым. Впрочем, второе название возникало не только из-за созвучия слов, но и из-за того, что мак поспевает именно к середине августа.

В этот день хозяйки пекли не только постные пироги мачники, но также рулеты, булочки, пряники с маком и медом, – продолжают рассказ в краеведческом музее. – Сама праздничная трапеза могла начаться с блинов с маком, вместе с которыми на стол выставлялось маковое молочко – маково-медовой массой, в которую и макали выпечку. К слову, это молочко готовили в специальной посуде, называемой в России макальником.

Что обязательно должно быть на столе?

Конечно же, представить праздничный стол без пиалы со свежесобранным медом в этот день просто невозможно. Вместе с баночками любимого многими лакомства верующие люди несли в храм венки из колосьев, наполненные новым зерном.


У пчеловодов существовал целый обряд освящения мёда в этот день. С утра они осеняли крестным знамением ульи, выбирали среди них самый богатый по запасу мёда. Из него выламывали соты и, отложив часть, несли в церковь. После службы священник благословлял «новую новину» и освящал принесённый в сотах мёд. Часть лакомства тут же передавалась нищим. А затем праздник продолжался на пасеках, где собирались толпы ребят и подростков. Они получали «ребячью долю». Вспоминая слова из Библии: «Поделись с ближним, и тебе прибудет», люди верили, что, если отступить от правил, то рой улетит один за другим, оставив ульи пустыми, – говорят о народных традициях сотрудники краеведческого музея. – А ведь для наших предков мед был не только продуктом питания. С древних времен он считался удивительным творением, созданным трудами «божиих работниц» - пчел. У индоевропейцев мед был эталоном сладости. В мифологии он символизировал источник мудрости и вечное обновление жизни. Вы удивитесь, но нередко ему приписывали даже магические свойства.


Традиции праздника

К слову, Медовый Спас на Руси называли еще и Спасом на воде. После того, как воду освящали и в реках, и в озерах, и даже в колодцах, жители старались не только окунуться в «святую» воду, но и наполнить бидоны и ведра: «Спас на воде – время святить водицу, чтобы позже ею лечиться», – говорили на Руси.


В церкви тем временем напоминают, что за всем внешним – корзинами с летними угощениями, щедрыми столами и приемом гостей – стоит что-то более весомое и значительное. 

Верующим людям в Медовый Спас важно не просто освятить мед, но и посетить праздничное богослужение, помолившись Богу как о собственном здравии, так и о здоровье своих близких.

Фото из архива V102.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.08.2026 03:01
Общество 15.08.2026 03:01
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2026 02:54
Общество 15.08.2026 02:54
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2026 02:49
Общество 15.08.2026 02:49
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 22:27
Общество 14.08.2026 22:27
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 21:48
Общество 14.08.2026 21:48
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 20:57
Общество 14.08.2026 20:57
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 20:12
Общество 14.08.2026 20:12
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 19:19
Общество 14.08.2026 19:19
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 19:05
Общество 14.08.2026 19:05
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 17:58
Общество 14.08.2026 17:58
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 17:37
Общество 14.08.2026 17:37
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 16:57
Общество 14.08.2026 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 15:43
Общество 14.08.2026 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 14:42
Общество 14.08.2026 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2026 14:08
Общество 14.08.2026 14:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

03:01
Росавиация ввела план «Ковер» в аэропорту Волгограда ночью 15 августаСмотреть фотографии
02:54
Ночной вой сирен разбудил волгоградцев 15 июляСмотреть фотографии
02:49
В Волгоградской области объявлена ракетная опасность 15 августаСмотреть фотографии
22:27
Налет дронов ВСУ готовится отразить Волгоградская областьСмотреть фотографии
21:48
«Не мог оторвать глаз от неба»: волгоградский фотограф снял Млечный Путь и звездопад ПерсеидыСмотреть фотографии
21:45
«Ротор» и «Урал» сыграли вничьюСмотреть фотографии
21:14
16063 болельщика пришли на матч «Ротор» - «Урал» в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:57
«Всё не так просто»: волгоградка с 400 баллами на ЕГЭ не поступила на ПМИ в ВШЭ на бюджетСмотреть фотографии
20:33
«Ротор» ведет в счете после первого тайма с «Уралом»Смотреть фотографии
20:12
Волгоградке дали возможность стать мамой после удаления миомыСмотреть фотографии
19:19
Переезд в Жилгородке Волгограда закроют на два дня на ремонтСмотреть фотографии
19:05
Рейды перед матчем «Ротора» в центре Волгограда организовала полицияСмотреть фотографии
18:41
«Цель противника – не деньги, а паника и вербовка»: подкаст ИА «Высота 102» с ветераном госбезопасности Павлом ЧебаненкоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:58
Волжанка завоевала титул «Королевы» на всероссийском конкурсе красоты и материнстваСмотреть фотографии
17:37
41 млн потратят на визит в Волгоград Чеботиной, «Пиццы» и Mia BoykaСмотреть фотографии
17:06
Стало известно состояние волгоградцев из разорванной в смертельном ДТП «Лады»Смотреть фотографии
16:57
Запрет на прогулки по лесу в Волгоградской области продлен до 11 сентябряСмотреть фотографии
16:40
ИКВО признала законной утрату статуса кандидата дворником из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:43
Новый турмаршрут? Волгоградцы засняли следующий до Ярославля трамвайСмотреть фотографии
14:42
В Волгоградской области скончалась экс-председатель районного судаСмотреть фотографии
14:35
ПСБ представил комплексные решения по обратному эквайрингу для металлургической отраслиСмотреть фотографии
14:15
Троим волгоградским экс-депутатам подтвердили суровые сроки за мегааферуСмотреть фотографии
14:08
Волгоградцев предупредили о затяжной атмосферной засухеСмотреть фотографии
13:33
ФСБ: волгоградец за 10 млн обещал перевести погибшего военного в тылСмотреть фотографииCмотреть видео
13:20
В Волгограде УК после крупного штрафа реанимировала лифты в девятиэтажкеСмотреть фотографии
13:18
Волгоградцам напомнили об упрощенном порядке подачи уведомлений в ФНС с 1 сентябряСмотреть фотографии
12:52
Суд под Волгоградом отправил в СИЗО внука, забившего до смерти бабушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:42
«Важно продолжать работу»: Андрей Бочаров обсудил с активом Палласовки развитие районаСмотреть фотографии
12:00
Волгоградку осудили за обман государства с мясным бизнесомСмотреть фотографии
11:55
Андрей Бочаров проверил ФОК, ДК и молодёжный центр в ПалласовкеСмотреть фотографии
 