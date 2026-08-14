



В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о наиболее частых жалобах жителей Волгоградской области, поступающих на горячую линию. В основном волгоградцев беспокоит санитарное состояние квартир, качество коммунальных ресурсов, вопросы, связанные с покупкой товаров.

Порядка 33% от общего числа обращений приходится на реализацию непродовольственных товаров, 14% — на условия проживания в жилых помещениях, почти 8% — на нарушение правил ЖКХ, 6% — на проблемы с питьевой водой, 4% — на продажу продовольствия и 3,5% — на санитарное состояние территорий. На организацию питания, состояние атмосферы, оказание бытовых, транспортных услуг приходится всего по 2% обращений.

- За июль 2026 года проконсультировано 23% граждан, вопросы которых не относились к компетенции Роспотребнадзора. Гражданам предложено обратиться в соответствующий орган государственного или муниципального контроля, — сообщили в РПН.

Отметим, волгоградцы могут обратиться в надзорный орган по телефонам +7(8442) 24-36-30 или 8-800-555-49-43. Полноценные заявления принимаются в электронном виде на сайте регионального управления или письменно по адресу: Волгоград, пр. Ленина, д. 50 б.