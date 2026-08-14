Волгоградцы за июль оформили в магазинах кредитов на 231,6 млн рублей





В июле 2026 года жители Волгоградской области оформили в магазинах без малого 3,7 тыс. кредитов. По информации Объединённого Кредитного Бюро, месячный объём товарного кредитования волгоградцев составил 231,6 млн рублей.

По сравнению с июнем средний размер POS-кредитов вырос на 5% и составил 63 тыс. рублей, при этом их общее количество снизилось на 1%. Одновременно специалисты фиксируют и рост срока кредитования с 18 до 20 месяцев.

Отметим, с начала года волгоградцы оформили в магазинах 23,6 тыс. кредитов на 1,4 млрд рублей. Средний чек – 60 тыс., а срок погашения – 18 месяцев.

Фото из архива ИА «Высота 102»