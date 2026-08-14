В Волгограде по частям распродают популярный ТЦ «Аура»





В Дзержинском районе Волгограда по частям распродают крупный торговый центр. На специализированные ресурсы выложено объявление о реализации доли в бизнесе по сдаче коммерческой недвижимости. От будущего владельца требуется всего лишь один раз вложиться в долю, а зарабатывать для нового владельца деньги будет профессиональный управляющий.

- Кто не сталкивался с долями, поясню подробнее. Профессиональный управляющий занимается арендой и обслуживанием ТЦ и отвлечения Вашего внимания не требует. Прибыль и затраты равномерно распределяются по всем собственникам в соответствии с долей. Все просто, ясно, проверяемо, прозрачно, - утверждается в анкете, опубликованной в интернете.

Владелец утверждает, что вложение в готовый бизнес гораздо привлекательнее, чем скупка квартир. Прибыль та же, а рисков меньше. Согласно опубликованным данным, площадь ТЦ составляет 27 тыс. кв. метров, а продаваемая доля эквивалентна 200 кв. метрам торговых площадей. Цена вопроса всего лишь 25 млн рублей.

Фото: панорама сервиса "Яндекс Карты"