



В Тольятти подошла к концу Спартакиада сильнейших по гандболу среди мужских команд. Сборная Волгоградской области, составленная из игроков «Каустика», завершила выступление на турнире, заняв 9‑ю строчку итогового протокола. Решающим для этой позиции стал матч с командой Саратовской области – волгоградцы уверенно взяли верх со счётом 36:30 (20:13).

Уже к перерыву сборная Волгоградской области создала комфортный задел в 7 мячей. Во второй половине встречи саратовцы пытались сократить отставание, но игроки «Каустика» сохранили дисциплину в защите и не позволили сопернику приблизиться вплотную. У волгоградцев лучшим стал Кирилл Акрамов – 11 голов.

В итоге Волгоградская область остаётся на девятой позиции, а Саратовская область замыкает десятку сильнейших.

Александр Веселовский

Фото: Вячеслав Прасолов / «Лада»