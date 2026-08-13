Путин напомнил о всесторонней поддержке бойцов СВО





Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Республику Бурятию заявил, что поддержка участников специальной военной операции остаётся приоритетом и будет продолжена по всем направлениям.

Глава государства подчеркнул, что важно не просто вернуть бойцов к мирной жизни, но и помочь им найти своё место, получить новую профессию и адаптироваться. Президент отметил, что в стране уже выстроена комплексная система помощи, которая включает создание безбарьерной среды, развитие адаптивного спорта, поддержку семей и другие меры.

Особо он отметил инициативу о творческой реабилитации ветеранов СВО. По его мнению, творчество помогает человеку полностью погрузиться в созидательный процесс и преодолеть последствия пережитых травм.

– Это очень хорошая идея, потому что ничего нет интереснее и более захватывающего, чем творчество. Это увлекает, забываешь про всё, начинаешь погружаться в идею, которая тебя захватывает, и все травмы прошлого уходят, – заявил Путин.