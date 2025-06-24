Федеральные новости

Хоть ненадолго: в России повысили штрафы за несообщение в военкомат о переезде

Федеральные новости 24.06.2025 15:15
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24.06.2025 15:15


В России увеличили штраф при несообщении данных о смене места жительства в военный комиссариат. Как сообщает V102.RU, соответствующий законопроект был принят 24 июня во втором и третьем чтениях в Госдуме.

Как ранее сообщалось информагентством, законодательная новелла предполагает назначение штрафов за несоблюдение правил статьи 21.5 КоАП РФ в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Подавать сведения о переезде необходимо россиянам, которые собрались сменить место пребывания на срок более трех месяцев. Также штраф в размере 20 тысяч рублей будет взиматься за неявку в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае переезда на новое место жительства, не подтвержденное регистрацией. 

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