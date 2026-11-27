



В ночь на 27 ноября российские войска нанесли удары по украинским предприятиям, задействованным в производстве беспилотников и электротехники для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Под поражение попали завод «Термопласт» в Хмельницкой области, выпускающий ударные дроны, и запорожский кабельный завод «МПКА-Украина». Удары наносились беспилотниками.

Также поражены две электроподстанции 330 кВ в Кривом Роге и Житомире, логистический центр в Белой Церкви с компонентами для твёрдого ракетного топлива, объект транспортной инфраструктуры в Запорожье, четыре локомотива в Днепропетровской области и сухогруз в Чёрном море юго-западнее Одессы.

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