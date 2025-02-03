Федеральные новости

В Госдуме планируют повысить штрафы за несообщение в военкомат о переезде

Федеральные новости 03.02.2025 21:25
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03.02.2025 21:25


Правительство РФ поддержало законопроект об ужесточении административной ответственности за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Интерфакс», поправки инициировал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. 

Законопроект предполагает внесение штрафов за несоблюдение правил административной статьи 21.5 КоАП РФ от 10 до 20 тысяч рублей. Однако, в правительстве уточнили, что проект не в полной мере соответствует положению закона и требует некоторой доработки.

Сейчас по закону граждане обязаны в письменной форме или через портал госуслуг уведомить военный комиссариат либо местную администрацию об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, а также о переезде либо выезде из РФ на срок более шести месяцев. Несообщение этих сведений грозит штрафом от 1 тыс. до 5 тыс. руб.

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