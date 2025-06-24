РПН: восемь волгоградцев заразились опасными болезнями от клещей

В Волгоградской области продолжают фиксировать активность клещей. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, по состоянию на сегодняшний день в регионе выросло количество заразившихся иксодовым клещевым боррелиозом до 6 человек, тогда как неделей ранее было зарегистрировано 5 таких случаев. Кроме того, еще два жителя региона заболели Крымской геморрагической лихорадкой, переносчиками которой также являются зараженные насекомые.
Всего с начала сезона активности клещей в медицинские организации по поводу укусов обратились 1191 человек. За последнюю неделю зарегистрировано 126 случаев обращений, однако это не превышает среднемноголетних значений.
В РПН призывают жителей соблюдать меры предосторожности при отдыхе на природе.
Фото V102.RU