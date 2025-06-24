Здоровье

РПН: восемь волгоградцев заразились опасными болезнями от клещей

Здоровье 24.06.2025 09:11
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24.06.2025 09:11


В Волгоградской области продолжают фиксировать активность клещей. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, по состоянию на сегодняшний день в регионе выросло количество заразившихся иксодовым клещевым боррелиозом до 6 человек, тогда как неделей ранее было зарегистрировано 5 таких случаев. Кроме того, еще два жителя региона заболели Крымской геморрагической лихорадкой, переносчиками которой также являются зараженные насекомые. 

Всего с  начала сезона активности клещей в медицинские организации по поводу укусов обратились 1191 человек. За последнюю неделю зарегистрировано 126 случаев обращений, однако это  не превышает среднемноголетних значений.

В РПН призывают жителей соблюдать меры предосторожности при отдыхе на природе. 

Фото V102.RU

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