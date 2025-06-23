Происшествия

Пронесся на «красный»: в ДТП на Семи ветрах в Волгограде погибла женщина

Происшествия 23.06.2025 13:33
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23.06.2025 13:33


Волгоградские водители 23 июня днем стали очевидцами дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, переходившую дорогу 75-летнюю волгоградку сбил «ВАЗ-2107»

– По предварительным данным, в 12.10 двигаясь по Бульвару 30-летия Победы, напротив дома № 44, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 75- летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, – сообщили в пресс-службе Главка.  



В результате ДТП пешеход скончалась до приезда скорой помощи. На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно- оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовно дела.

Напомним, что утром 23 июня по невнимательности водителя тяжелые травмы получил переходивший дорогу мужчина. Жуткое ДТП на Нулевой продольной магистрали зафиксировали камеры дорожного наблюдения. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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