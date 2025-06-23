Волгоградские водители 23 июня днем стали очевидцами дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, переходившую дорогу 75-летнюю волгоградку сбил «ВАЗ-2107»

– По предварительным данным, в 12.10 двигаясь по Бульвару 30-летия Победы, напротив дома № 44, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 75- летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, – сообщили в пресс-службе Главка.





В результате ДТП пешеход скончалась до приезда скорой помощи. На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно- оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовно дела.

Напомним, что утром 23 июня по невнимательности водителя тяжелые травмы получил переходивший дорогу мужчина. Жуткое ДТП на Нулевой продольной магистрали зафиксировали камеры дорожного наблюдения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области