От ужаса водитель встал на колени: в центре Волгограда иномарка снесла пешехода





23 июня в утренний час-пик произошло ДТП на участке Нулевой продольной в границах Центральной набережной. Как сообщает ИА «Высота 102», лихач за рулём иномарки сбил переходившего дорогу пешехода. Произошедшее засняла одна из камер уличного наблюдения.







- В 09:30 25-летний водитель, управляя автомашиной Subaru, напротив ЛЭП № 72 по ул. Набережная 62-й Армии, двигаясь от ул. 7-я Гвардейская в сторону ул. Комсомольской, не уступил дорогу пешеходам, в результате чего совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть дороги по оборудованному нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказали «Журналу Ситем» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На опубликованных кадрах видно, как двое пешеходов дожидаются возможности перейти дорогу. В первом ряду водитель остановился, чтобы пропустить их, однако в этот момент рядом попытался проскочить переход водитель иномарки. Один из пешеходов вовремя увидел приближающуюся машину и отскочил в сторону, а его спутник принял на себя чудовищный удар.

После наезда мужчину отбросило в сторону. Вышедший из иномарки лихач, осознав произошедшее, рухнул на колени. Вскоре к месту ДТП прибыла карета скорой помощи и наряд Госавтоинспекции.

Отметим, на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пострадавший доставлен в больницу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области