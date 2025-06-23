В Волгограде медики спасают мужчину, пострадавшего в ДТП на Нулевой продольной





В комитете здравоохранения Волгоградской области рассказали подробности об оказании помощи мужчине, пострадавшему 23 июня в ДТП на Нулевой продольной. Как сообщает ИА «Высота 102», после аварии за жизнь волгоградца борются специалисты ГУЗ «СМП №25».

- Мужчина доставлен в реанимационное отделение больницы СМП №25. Состояние тяжелое. Проводится необходимое лечение, - уточнили журналистам в пресс-службе облкомздрава.

Напомним, ужасающая авария произошла в утренний час пик. На участке недалеко от музея-панорамы двое пешеходов пытались перейти дорогу по нерегулируемому переходу. Один из автомобилей остановился, пропустил волгоградцев, однако в момент, когда пешеходы вышли на левую полосу, по ней «проскочить» переход на огромной скорости попытался водитель Subaru. В результате аварии один из пешеходов попал прямиком под колёса машины и получил тяжёлые травмы.