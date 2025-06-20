Транспорт

Пятикилометровая пробка парализовала дорогу из Волгограда в Волжский

Транспорт 20.06.2025 14:31
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20.06.2025 14:31


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области днем 20 июня движение по автодороге, связывающей Волгоград и Волжский, парализовала пробка протяженностью более пяти километров. 

По сообщению волгоградских водителей, проблемы отмечаются на участке дороги, начиная от съезда с Волгоградского моста и до хутора Бурковский. Транспорт движется со скоростью не более 15 километров в час по направлению в Волжский. Незначительные затруднения отмечаются и на встречном направлении. 


В чем причина столь протяженной пробки, на текущий момент неизвестно. По предварительным данным, ДТП на данном участке дороги не фиксировалось. 

Фото: Роман Халиков / t.me

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