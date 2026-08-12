Один человек пострадал в эвакуированном из-за пожара МКД в Волгограде

На пожаре, возникший на первом этаже МКД по улице Гагарина в Волгограде, пострадал 65-летний мужчина. Как уточнили в ГУ МЧС России по региону, его вытащили пожарные из горящей квартиры на первом этаже пятиэтажного дома и передали бригаде врачей.

Установлено, что в жилом помещении 11 августа горели домашние вещи на площади 2 кв. метров. Из-за сильного задымления огнеборцам пришлось эвакуировать жителей подъезда и выводить их на улицу при помощи спасательных устройств.

Всего было эвакуировано восемь человек. Пострадавшего доставили в больницу.

Пожар ликвидирован силами 15 специалистов и 5 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области