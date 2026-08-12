Волгоградские компании нарастили прибыль почти до 40 млрд





Организации Волгоградской области увеличили прибыль на 5,3% за период с января по май 2026 года. По данным Волгоградстата, сальдированный финансовый результат компаний составил 36,9 миллиарда рублей.

Самыми прибыльными оказались сферы производства нефтепродуктов, химических веществ, а также торговля, обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха. Неплохие результаты продемонстрированы в сельском хозяйстве, транспортировке и хранении.

При этом самыми закредитованными остаются такие отрасли, как металлургия (33,7% от общей задолженности по кредитам), химическая промышленность – 28,4%. В производстве продуктов питания используют почти 9% кредитных средств, а в сельском хозяйстве - 6,2%.



