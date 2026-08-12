Молодой металлург рассказал о начале карьеры на волгоградском заводе





Пока в колледжах и вузах продолжается приемная кампания, вчерашние студенты уже делают первые шаги в профессии. Получить работу по специальности и устроиться в крупную компанию некоторым студентам помогает производственная практика на конкретном предприятии. Именно так произошло с молодым специалистом Дмитрием Звягинцевым, который совсем недавно окончил Волгоградский колледж управления и новых технологий имени Юрия Гагарина по специальности «Металлургия цветных металлов», сообщает ИА «Высота 102».

Во время учебы Дмитрий участвовал в стипендиальной программе РУСАЛа и несколько раз проходил практику на Волгоградском алюминиевом заводе. Решение о трудоустройстве на предприятие молодой человек принял на последнем курсе во время производственной практики, которая длилась полгода.

– Именно тогда я понял, что хочу остаться на заводе. Работа мне понравилась, коллектив тоже, поэтому после окончания колледжа вопрос о выборе места работы уже не стоял, – рассказал Дмитрий.

Благодаря практике Дмитрий хорошо представлял работу на производстве, а освоиться помогли коллеги, которые никогда не отказывали в помощи. Будущим студентам Дмитрий советует не бояться делать первый шаг.

– Не переживайте заранее о том, что будет после выпуска. Сейчас главное – учиться, а понять, насколько профессия подходит именно вам, можно уже во время практики, ­– делится свои опытом молодой металлург.

Дмитрий Звягинцев работает на алюминиевом заводе дробильщиком. Эта профессия требует внимательности и ответственности. Дмитрий следит за работой дробильного оборудования и контролирует, чтобы сырье правильно проходило все этапы измельчения. Сейчас молодой специалист уже задумывается о дальнейшем обучении и повышении квалификации – такую возможность ему предоставляет работодатель.

Поддержка студентов, развитие кадрового потенциала и создание возможностей для профессионального роста остаются важной частью корпоративной культуры компании, продолжая традиции, заложенные основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска более 20 лет назад.

Фото: ВгАЗ