МЧС: ливневые дожди с грозами идут на Волгоградскую область

Сегодня и завтра в Волгоградской области пройдут ливневые дожди с грозами. По данным ГУ МЧС, кратковременные осадки прогнозируют в некоторых районах региона 12 августа. При грозах порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду. Днем в регионе максимальная температура воздуха достигнет +30 градусов, местами столбик термометра поднимется до +35.