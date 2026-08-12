Волгоградцев довезут до арбузного фестиваля на спецэлектричке

Пригородный поезд довезет туристов из Волгограда на арбузный фестиваль, который состоится в Камышине 22 августа. Состав отправится в субботу со станции Волгоград-1 в 7:00 ч. и прибудет на станцию Петров Вал в 10:20. Оттуда будет организован трансфер до Камышина. Обратно электричка отправится в 20-00 ч, а вернется в Волгоград — в 23-00 ч..
На фестивале гостей ждут ярмарки, конкурсы, там будут работать развлекательные зоны. В программе - конкурсы. И, конечно, всех будут угощать арбузами.
В туристский пакет входят проезд, трансфер до площадки, ланч-бокс, гид и вечерняя экскурсия. Для самостоятельных туристов можно оформить только билеты на электропоезд, а трансфер от станции Петров Вал до Камышина организовать самим, пояснили в Приволжской железной дороге.
Фото ПривЖД Сегодня t.me