Пик главного звездопада этого лета – метеорный поток Персеид – придется в ночь с 12 на 13 августа. Как сообщают специалисты, лучше всего наблюдать за космическим шоу невооруженным глазом перед рассветом.

По информации московского планетария, пик Персеид будут сопровождать шесть планет Солнечной системы, которые также можно будет увидеть. Они будут появляться друг за другом над северо-восточным горизонтом в определенной последовательности.

– Нептун (после 21:30), Сатурн (21:45), Уран (23:00), Марс (00:30), Меркурий (03:30) и Юпитер (03:55). Сатурн и Марс будут видны невооруженным глазом, Уран и Нептун – в телескоп, а Меркурий с Юпитером появятся незадолго до восхода Солнца и будут видны лишь в течение часа у северо-восточного горизонта, постепенно теряясь в ярких лучах восходящего Солнца, – рассказали в планетарии.

Жители Волгоградской области также смогут увидеть падающие звезды, если повезет с погодой. Лучше всего наблюдать за небом вдали от городской засветки.

Так, к примеру, Волжский астроклуб предлагает увидеть пик Персеид в сельской местности на специальной площадке в районе поселка Красный Октябрь, куда приглашает всех желающих.

Примечательно, что 12 августа с 18:34 до 22:58 мск произойдет и полное затмение Солнца, но наблюдать его полную фазу смогут только жители Испании, Исландии, восточной Гренландии и России на Таймыре и берегу Прончищева. В Москве будет частное затмение, которое произойдет на закате, когда Солнце будет закрыто максимум на 1%.

Фото из архива V102.RU