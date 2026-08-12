Сокровища из сарматских захоронений покажут в Волгограде

Артефакты из захоронений сарматской знати, обнаруженные в 2023 году в промзоне Волжского в Волгоградской области, покажут в областном краеведческом музее.

Экспозиция откроется 14 августа в преддверии Дня археолога. Выставка составлена из ценностей и различных древних артефактов, которые были найдены всего три года назад во время раскопок.

Напомним, что настоящие сокровища были обнаружены в захоронениях сарматской знати в промзоне города Волжского, в так называемом «царском кургане». Центральное погребение было ограблено несколько раз, последний — в XIX веке. Два других захоронения остались нетронутыми, что стало сенсацией в научном мире. В уцелевших захоронениях найдены останки трех человек – двух взрослых мужчин-воинов и подростка в возрасте 5-7 лет.

– Посетители выставки увидят элементы оружия и снаряжения, наглядно отражающие военную культуру сарматов, для которых конная стрельба из лука была основой боевой тактики, гастанги – наручи, впервые найденные на территории Волгоградской области, позволяющие более точно представить, как выглядело защитное и парадное облачение воинской знати, сакральные предметы, которые в кочевой культуре одновременно являлись символом статуса и оберегами, – рассказали в краеведческом музее.

Ценные предметы относятся к раннему сарматскому времени, датируются II веком до н.э.

Ранее порядка 85% обнаруженных в 2023 году изученных и отреставрированных древностей были переданы в музейную экспозицию.

Фото администрации Волгоградской области