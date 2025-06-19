



В Волгограде сегодня, 19 июня, проходит семинар-совещание субъектов Южного федерального округа, на котором рассматриваются задачи органов исполнительной власти по реализации стратегии государственной национальной политики. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии, которое проходит в областной думе, принимают участие заместитель полпреда президента в Южном федеральном округе Владимир Гурба, представители администрации президента Российской Федерации, МИД России, Федерального агентства по делам национальностей, заместители глав субъектов ЮФО.

Опыт Волгоградской области в деле реализации задач госнацполитики представил заместитель губернатора Геннадий Шевцов. В частности, он доложил о системной работе в регионе с национальными объединениями и религиозными организациями, которые принимают активное участие в реализации решений по всем основным направлениям государственной национальной политики и социально-экономического развития. Кроме того, как следует из доклада, в Волгоградской области работают консультативные советы по национальной политике, советы по взаимодействию с религиозными объединениями. Представители разных религий и национальностей оказывают помощь и поддержку военнослужащим, участникам специальной военной операции, членам семей участников СВО. Особое внимание, по словам Геннадия Шевцова, уделяется сохранению исторической памяти и передаче молодому поколению национальных обычаев и традиций.

Выслушав доклад представителя Волгоградской области, Владимир Гурба отметил успехи региона в этом вопросе:

– Хочу подчеркнуть, что в волгоградском регионе имеются хорошие наработки нормативной правовой базы в области государственной национальной политики. Развивается практика межведомственного взаимодействия властных структур различных уровней, их конструктивное сотрудничество с институтами гражданского общества, – подчеркнул в ходе семинара Владимир Гурба. – Сегодня уже во второй раз участников мероприятия радушно принимает город-герой Волгоград. Богатая история волгоградской земли, где живут представители разных национальностей и вероисповеданий, наглядно демонстрирует безусловную важность вопросов сохранения духовного наследия и традиций всех народов многонациональной России.

По итогам семинара в Волгограде его участники определят дальнейшие приоритетные задачи в данной сфере общественных отношений.