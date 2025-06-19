Политика

Вопросы госнацполитики обсуждают в Волгограде чиновники и силовики ЮФО

Политика 19.06.2025 16:28
0
19.06.2025 16:28


В Волгограде сегодня, 19 июня, проходит семинар-совещание субъектов Южного федерального округа, на котором рассматриваются задачи органов исполнительной власти по реализации стратегии государственной национальной политики. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии, которое проходит в областной думе, принимают участие заместитель полпреда  президента в Южном федеральном округе Владимир Гурба, представители администрации президента Российской Федерации, МИД России, Федерального агентства по делам национальностей, заместители глав субъектов ЮФО.

Опыт Волгоградской области в деле реализации задач госнацполитики представил заместитель губернатора Геннадий Шевцов. В частности, он доложил о системной работе в регионе с национальными объединениями и религиозными организациями, которые принимают активное участие в реализации решений по всем основным направлениям государственной национальной политики и социально-экономического развития. Кроме того, как следует из доклада, в Волгоградской области работают консультативные советы по национальной политике, советы по взаимодействию с религиозными объединениями. Представители разных религий и национальностей оказывают помощь и поддержку военнослужащим, участникам специальной военной операции, членам семей участников СВО. Особое внимание, по словам Геннадия Шевцова, уделяется сохранению исторической памяти и передаче молодому поколению национальных обычаев и традиций.

Выслушав доклад представителя Волгоградской области, Владимир Гурба отметил успехи региона в этом вопросе: 

– Хочу подчеркнуть, что в волгоградском регионе имеются хорошие наработки нормативной правовой базы в области государственной национальной политики. Развивается практика межведомственного взаимодействия властных структур различных уровней, их конструктивное сотрудничество с институтами гражданского общества, – подчеркнул в ходе семинара Владимир Гурба. – Сегодня уже во второй раз участников мероприятия радушно принимает город-герой Волгоград. Богатая история волгоградской земли, где живут представители разных национальностей и вероисповеданий, наглядно демонстрирует безусловную важность вопросов сохранения духовного наследия и традиций всех народов многонациональной России.

По итогам семинара в Волгограде его участники  определят дальнейшие приоритетные задачи в данной сфере общественных отношений.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
17.06.2025 11:09
Политика 17.06.2025 11:09
Комментарии

0
Далее
Политика
16.06.2025 11:32
Политика 16.06.2025 11:32
Комментарии

0
Далее
Политика
09.06.2025 16:29
Политика 09.06.2025 16:29
Комментарии

0
Далее
Политика
09.06.2025 14:41
Политика 09.06.2025 14:41
Комментарии

0
Далее
Политика
09.06.2025 12:11
Политика 09.06.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Политика
07.06.2025 13:16
Политика 07.06.2025 13:16
Комментарии

0
Далее
Политика
26.05.2025 14:35
Политика 26.05.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Политика
26.05.2025 11:12
Политика 26.05.2025 11:12
Комментарии

0
Далее
Политика
25.05.2025 21:27
Политика 25.05.2025 21:27
Комментарии

0
Далее
Политика
24.05.2025 13:43
Политика 24.05.2025 13:43
Комментарии

0
Далее
Политика
22.05.2025 17:19
Политика 22.05.2025 17:19
Комментарии

0
Далее
Политика
21.05.2025 08:18
Политика 21.05.2025 08:18
Комментарии

0
Далее
Политика
20.05.2025 12:55
Политика 20.05.2025 12:55
Комментарии

0
Далее
Политика
19.05.2025 18:44
Политика 19.05.2025 18:44
Комментарии

0
Далее
Политика
19.05.2025 09:47
Политика 19.05.2025 09:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:14
«Соседи слышали много хлопков ночью»: неизвестные расстреляли автомобиль волгоградкиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:48
Росавиация отменила план «ковёр» в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
17:13
Волгоградца, зарезавшего жениха перед свадьбой, заключили под стражуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:58
Два БПЛА самолетного типа сбиты военными в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:55
В Михайловке у стрелявшего в кафе рецидивиста изъяли автомат, дробовик и два пистолетаСмотреть фотографии
16:37
В волгоградском Котово оперативно устраняют течь на водоводеСмотреть фотографии
16:30
Корпорация «Синергия» поможет подтянуть образование в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:28
Вопросы госнацполитики обсуждают в Волгограде чиновники и силовики ЮФОСмотреть фотографии
16:25
Росавиация в третий раз закрыла аэропорт ГумракСмотреть фотографии
16:06
Волгоградцам напомнили о мерах безопасности при обнаружении БПЛАСмотреть фотографии
15:53
В Волгограде силовики устроили «смотрины» мигрантам на стройплощадкахСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
В Волгограде на хозяйку мебельной фирмы возбудили дело из-за обмана клиентовСмотреть фотографии
14:39
Губернатор Бочаров прокомментировал дневной налёт четырёх БПЛА на регионСмотреть фотографии
14:29
Небо над Волгоградом вновь открыли для полетовСмотреть фотографии
14:21
1440 обеспечит сеть наземных станций Билайна спутниковой связью нового поколенияСмотреть фотографии
14:20
Компания волгоградского экс-депутата лишилась лицензии на работу с отходамиСмотреть фотографии
14:19
«На пол, руки за голову»: в Камышине и Петров Вале силовики пришли с проверкой к цыганамСмотреть фотографииCмотреть видео
14:10
Четыре самолета отменили в Волгограде из-за пролетов БПЛАСмотреть фотографии
13:30
Силами ПВО уничтожено еще 4 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:24
Рекордное подорожание моркови зафиксировал ВолгоградстатСмотреть фотографии
13:05
Закон есть, а порядка нет: власти Волгограда объяснили отсутствие контроля за электросамокатамиСмотреть фотографии
12:49
Суд приговорил к 24 годам колонии «марксовского стрелка» АкопянаСмотреть фотографии
12:19
В Городище каждый второй проверенный мигрант оказался без документовСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде 21 июня ограничат доступ на Мамаев курганСмотреть фотографии
11:36
В Урюпинске чиновники решились на продажу черного «крузака» за 1,5 млнСмотреть фотографии
11:04
Приглашенный на свадьбу волгоградец зарезал жениха и вонзил себе нож в шеюСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
В Волгоград самолеты из Москвы, Сочи, Махачкалы и СПб прилетят с трехчасовым опозданиемСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде дачников выгоняют с уличных развалов на ярмаркиСмотреть фотографии
10:21
В России облегчат приобретение жилья с помощью маткапиталаСмотреть фотографии
10:14
В обезвоженном Котово снова произошла поломка на водоводеСмотреть фотографии
 