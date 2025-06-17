Полузащитник Дмитрий Сасин перешел в волгоградский «Ротор»

Экс-полузащитник саратовского «Сокола» Дмитрий Сасин сегодня, 17 июня, перешел в волгоградский «Ротор». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе клуба, контракт с 28-летним футболистом заключен до конца сезона 2025/2026.
Сасин является воспитанником кемеровского футбола. Дмитрий ранее в своей карьере выступал за «Томь», белорусский «Слуцк», тольяттинский «Акрон» и «Сокол». Он провел 12 матчей в составе коллектива из Томска в РПЛ.
В общей сложности Сасин сыграл в 310 поединках на профессиональном уровне, забил 37 голов голов и сделал семь результативных передач.
В минувшем сезоне в «Соколе» новобранец сине-голубых в 31 матче Первой лиги трижды поразил ворота соперников и оформил два голевых паса.
Напомним, ранее состав «Ротора» пополнили Николай Покидышев и Артем Симонян.
Фото: СК «Ротор»/ vk.com