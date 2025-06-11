Артем Симонян стал футболистом волгоградского «Ротора»





Артем Симонян сегодня, 11 июня, стал футболистом волгоградского «Ротора». 30-летний атакующий полузащитник подписал с сине-голубыми контракт до конца сезона 2025/2026 с возможностью продления еще на один год, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Симонян является уроженцем Санкт-Петербурга и воспитанником местной «Смены». Артем играл за «Зенит-2», после чего перешел в швейцарский «Цюрих», где провел 31 матч, забил два гола и отдал три результативные передачи. В 2017 году Артем заключил контракт с «Алашкертом» из Армении и играл в этой стране четыре года. Затем полузащитник вернулся в Россию и выходил в двух играх за московское «Торпедо» в РПЛ.

В Первой лиге Симонян провел в общей сложности 115 встреч и отметился 21-м забитым мячом. Кроме того, новобранец сине-голубых имеет опыт выступлений в еврокубках - 18 международных поединков. В составе сборной Армении Артем провел 10 матчей.

В прошлом сезоне Симонян защищал цвета клуба «СКА-Хабаровск», в котором являлся одним из лидеров и забил девять голов.

Отметим, Артем Симонян стал вторым новичком «Ротора» в летнее межсезонье. Также сегодня сине-голубые объявили о переходе защитника Николая Покидышева.