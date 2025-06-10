Советский районный суд Волгограда вынес заочный приговор экс-депутату Госдумы Олегу Михееву по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере, которое было возбуждено еще в 2013 году, передает V102.RU.

- Олег Михеев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима и выплаты штрафа 700 тысяч рублей, - сообщили сегодня, 10 июня, в объединенной пресс-службе судов региона.

Михеев признан виновным в том, что будучи основным акционером и председателем совета директоров ОАО АКБ «Волгопромбанк» разработал мошенническую схему с целью хищения денег банка. Для этого были составлены фиктивные договоры на оказание услуг, идентичные ранее заключенным соглашениям о досрочной выплате долгов заемщиков банку, а также обеспечительные договоры поручительства, по условиям которых банк выступал гарантом исполнения обязательств заемщиков.

Получив крупный кредит в банке «Промсвязьбанк», Михеев использовал полученные деньги для погашения долга заемщиков перед банком «Волгопромбанк». Одновременно с этим, применяя поддельные платежные документы, он создал акты выполненных работ по фальшивым договорам на оказание услуг, имитируя выполнение обязательств по таким контрактам и формируя видимость долговых обязательств банка «Волгопромбанк».

Действуя через подставных лиц, Михеев формально передал своей матери права требовать выплаты по несуществующим обязательствам заемщиков по договорам оказания услуг общей стоимостью около 1,4 миллиарда рублей. Таким образом, мать Михеева стала формальным обладателем прав требования по данным сделкам и получила возможность предъявить претензии по гарантиям банка.

Используя это, в феврале 2011 года господин Михеев через Советский районный суд города Волгограда попытался взыскать с «Промсвязьбанка» дополнительно 2,1 млрд рублей. Но решением суда в удовлетворении исковых требований ему, а точнее матери Михеева, которая формально подавала иск, было отказано.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, что уголовное дело в отношении Олега Михеева, который был депутатом Госдумы от Волгоградской области, возбудил глава ведомства Александр Бастрыкин 4 марта 2013 года, после того как Госдума дала согласие на снятие с депутата неприкосновенности. В 2017 году сообщалось, что Михеев уклоняется от явки в прокуратуру для подписания обвинительного заключения по результатам ознакомления с материалами дела, которое насчитывалось 77 томов. Экс-депутата объявили в федеральный розыск. Советский районный суд в этом же году выдал санкцию на его арест, но место нахождения Олега Михеева до сих пор неизвестно.

Коллаж: архив ИА «Высота 102», архив пресс-службы Госдумы