Росводресурсы завершают трехнедельную рыбную полку в Волгоградской области

Экология 28.05.2025 11:20
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28.05.2025 11:20
Волжская ГЭС по указанию Росводерсурсов завершает работу в режиме рыбной полки. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, сегодня, 28 мая, последний день, когда волгоградский гидроузел перерабатывает 14000±500 куб.м/с. С завтрашнего дня объемы сбросов снизятся до 13000±500 куб.м/с, а к 31 мая – до 11000±500 куб.м/с.
В режиме рыбной полки Волжская ГЭС работала 21 день, начиная с 10 мая. С 31 мая начнется ежедневное снижение расходов воды по 1000 м³/с. К 8 июня 2025 г. они достигнут обычных для этого времени меженных среднесуточных сбросных расходов 5200±200 м³/с. В таком режиме Волжская ГЭС будет работать до 10 июня включительно.
Такое решение было принято на заседании Межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада накануне, 27 мая, с учетом складывающихся гидрологических условий и предложений членов МРГ в целях обеспечения спецпопуска в Нижнюю Волгу.
Напомним, специальный попуск в низовья Волги необходим для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов для полива в летний период, поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы.
Рыбная полка необходима для создания благоприятной водной обстановки для нереста рыбы в низовьях Волги. Ее продолжительность определяется Росводресурсами в зависимости от фактически складывающейся гидрологической обстановки.
Между тем, как сообщалось, в Волго-Ахтубинской пойме фиксировались случаи массового мора рыбы из-за недостатка воды.
Фото V102.RU (архив)
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