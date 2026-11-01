В Волгоградской области семерка врезалась в грузовик: пятеро ранены





О тяжелых последствиях ДТП в Новоаннинском районе сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. Авария произошла 31 октября в 17-40 час. на 122 км автодороги «Самойловка-Шумилинская».

Прицеп под управлением 48-летнего водителя выезжал со второстепенной дороги, но не предоставил преимущество «семерке», которая двигалась по главной дороге. В результате столкновения пострадали пятеро: водитель легковушки и его пассажиры – 27 -летняя женщина, 41-летний мужчина, 18-летний юноша и 16 летняя девушка. Они госпитализированы.



Фото ГУ МВД по Волгоградской области