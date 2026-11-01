Под Волгоградом фура влетела в трансформатор и сгорела дотла





Жуткая авария произошла ночью 1 ноября в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Фура врезалась в трансформаторную подстанцию и вспыхнула, как спичка. Грузовик сгорел дотла.

Шокирующие фото опубликовала компания интернет-провайдера Powernet. Помимо фуры, сгорел и кабель компании, трансформатор также получил повреждения. В итоге СНТ «Тюльпан», расположенное в рабочем поселке Средняя Ахтуба, осталось без интернета. Работы на месте происшествия уже ведутся. Интернет обещали вернуть пользователям к 15-00 ч.







ИА «Высота 102» направило запрос в ГУ МВД по Волгоградской области по обстоятельствам ночного ДТП.

Фото Powernet