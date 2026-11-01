Волгоградцев настигла 6-балльная буря 1 ноября





Магнитная буря уровня G2 планетарного масштаба накрыла накануне, 31 октября, Землю. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она началась около 22-00 ч. по московскому времени.

При этом, отмечают специалисты, еще утром в субботу не было причин для беспокойства – магнитной бури такого уровня не прогнозировалось. Однако сегодня волгоградцев, как и других жителей Земли, ждет испытание в виде 6-балльной магнитной бури.

Напомним, на днях на Солнце был зафиксирован сильный выброс плазмы, который привел к образованию корональной дыры. И вот, судя по всему, мощные магнитные волны достигли Земли. При этом в регионах России в ночь на 1 ноября фиксировались такие явления как полярные сияния высшего уровня.



В связи с этим метеочувствительные волгоградцы могли накануне вечером испытать дискомфорт, связанный с появлением головных болей, тревожности. Также последствием магнитной бури может быть плохой сон.



