Под Волгоградом квадроциклы раздавили краснокнижные ирисы





Итоги туристического сезона подвели в природном парке «Щербаковский» Волгоградской области. Как рассказали в учреждении, за этот период были зафиксированы нарушения правил посещения парка как со стороны местных жителей, так и туристов. Так, квадроциклами, которые заехали в парк со стороны Саратовской области, был нанесен ущерб популяции ириса карликового, редкого растения из Красной книги. При этом уплотнение почвы и повреждение корней способны уничтожить десятки экземпляров, а восстановление таких участков займёт годы, отметили специалисты.

Сотрудники парка фиксировали также несогласованные сходы на берег и ночёвки в неположенных местах. Здесь подчеркнули, что это несет риски и для природы, и для самих гостей — в случае ЧП людей найти будет сложно.



Фото Волгоградского ботанического сада VK.com (архив)