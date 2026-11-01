Волгоградская область 1 ноября избежала ночной атаки дронов

Напомним, угроза налета вражеских беспилотников в Волгоградской области действовала с 00-15 ч. и длилась почти 7 часов. Этот режим не повлиял на работу аэропорта Волгограда.
Общество 01.11.2026 08:46
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01.11.2026 08:46
Напомним, угроза налета вражеских беспилотников в Волгоградской области действовала с 00-15 ч. и длилась почти 7 часов. Этот режим не повлиял на работу аэропорта Волгограда.
Волгоградской области не оказалось в списке регионов, где ночью 1 ноября отражали атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, силы ПВО работали в 16 российских регионах: над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Московской областей .
Напомним, угроза налета вражеских беспилотников в Волгоградской области действовала с 00-15 ч. и длилась почти 7 часов. Этот режим не повлиял на работу аэропорта Волгограда.
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