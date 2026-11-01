Волгоградская область 1 ноября избежала ночной атаки дронов

Федеральные новости

Кубань планирует напоить вином страны Азии

Делегация Краснодарского края на Российско-Таиландском инвестиционном форуме в Бангкоке обсудила перспективы продвижения кубанских товаров на рынках Таиланда и других стран Азии. Об этом, как передает ИА «Живая Кубань»,...