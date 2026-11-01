Волгоградские медики провели более 13 тысяч телеконсультаций

Специалисты регионального телемедицинского центра с начала 2026 года провели 13,1 тыс. консультаций. По информации комитета здравоохранения Волгоградской области , в формате «врач – пациент» состоялись 10 тыс. дистанционных консультаций. Еще 2287 подключений проведено в режиме «врач – врач». Такой метод позволил специалистам оперативно определять тактику лечения пациентов без необходимости их транспортировки.