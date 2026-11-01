Фото первой пожарной каланчи Царицына опубликовал архив





Уникальные фото, запечатлевшие историю развития пожарной охраны в Царицыне и Сталинграде, хранят волгоградские архивы и музеи. Как рассказали в администрации города, во второй половине 18 века тушением пожаров в городе занимались стрельцы и жители Царицына.

В начале 19 века проводится реорганизация в этой сфере и в уставах городов появляются такие чины как брандмайор и брандмейстеры. В первых сведениях о Царицынской пожарной части за 1864 год было указано, что в городе насчитывалось 7 рабочих, 14 лошадей с упряжкой, 7 ведер, 33 багра, 5 летних дрог и 3 зимних саней. Все эти силы предназначались для тушения пожаров.





В 1880-е годы благодаря городскому водопроводу на смену чанам с водой пришли пожарные гидранты. Немного позже в Царицыне были созданы две пожарные команды. Первая располагалась на Александровской площади, вторая - в Зацарицынском форштадте.





Интересно, что первая деревянная пожарная каланча располагалась в Царицыне на Городской площади, на том месте, где в настоящее время находится Волгоградский государственный медуниверситет. Кирпичная 45-метровая каланча, которая сохранилась и до наших дней, появилась только к концу 19-го века.

Источник: Волгоградский краеведческий музей, Государственный каталог Музейного фонда РФ, Царицын.рф



