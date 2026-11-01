Чем ближе к холодам, тем больше беспокойства появляется у волгоградцев, в чьи дома так и не пришло долгожданное тепло. Если первые дни после начала отопительного сезона, который, как известно, стартовал в областном центре 12 октября, горожане еще терпеливо ждали, когда управляющие компании наладят подачу тепла, благо, еще и позволяла комфортная погода, то уже к концу месяца у людей началась настоящая паника. Волгоградцы признаются, что надежды на старания коммунальщиков в этом вопросе у них тают, как дым.

- У нас до сих пор нет отопления! Мы неоднократно обращались в аварийно-диспетчерскую службу, в единый диспетчерский центр, заявки принимают, но подвижек никаких нет. У нас и управляющей компании нет! Мы жаловались в администрацию Тракторозаводского района, и опять одни обещания в ответ! – делятся волгоградцы своей бедой.



Редакция ИА «Высота 102» уже направила запрос в администрацию Волгограда с просьбой прояснить, какая организация в настоящее время управляет домом.



В не менее сложной ситуации оказались и жители дома №2/1 по ул. Арсенского в Советском районе Волгограда. Управляет этим домом УК ««Kvartal34», которая «прославилась» после того, как жители трехэтажки по улице Ухтомского, 5 решительно потребовали от ее руководителя Владислава Барабанова подать тепло в квартиры.



- Люди уже просто не знают, что делать, - рассказывает одна из жительниц дома Мария. – Уже больше двух недель прошло с начала отопительного сезона, но в нашем доме он так и не начался. В моей квартире обогреватели работают в каждой комнате. Можно только представить, какие счета мы получим за электричество. Так еще и придется платить за отопление, которого мы так и не видели! Но 15 тысяч в месяц за наши мучения – это слишком!







При этом, по словам волгоградки, в подвале дома происходят постоянные потопы из-за гнилых труб, которые никто не ремонтирует.

Директору управляющей компании вновь пришлось объясняться. По словам Владислава Барабанова, все задвижки в доме открыты, поэтому препятствий для поступления тепла в квартиры нет. Причиной того, что в квартирах холодно, стали жители верхних этажей в цоколе дома, где находится общежитие. Как утверждает Владислав Барабанов, из-за того, что не во всех этих квартирах проживают жильцы, они не открыли «кранчики» для циркуляции теплоносителя. Поэтому он и не доходит до других квартир.



- Что касается порывов в подвале, то ситуацию может разрешить капитальный ремонт дома. Для этого людям нужно провести общее собрание, чтобы перенести срок капремонта на более ранний. Вот они жалуются, пишут, а собраться и решить такой важный вопрос не могут, - посетовал директор.



Тем не менее Владислав Барабанов признал, что вопрос с отоплением для людей – сейчас более важный.

- Попасть в закрытые квартиры и провести регулировку мы не имеем права. Надеемся, что с повышением температуры теплоносителя, когда станет холоднее, удастся «продуть» систему и тепло дойдет до других жильцов, - выразил надежду собеседник.



Но «оптимизм» директора УК люди не разделяют. Жители сами составили акт об отсутствии отопления в доме и теперь требуют от руководства управляющей компании, чтобы он его подписал. В противном случае им придется оплачивать услугу, которую жильцам не оказали. Однако пока даже застать директора на месте у них не получается. Волгоградцы надеются, что в ситуацию вмешаются городские власти и госжилнадзор, а руководитель УК понесет наказание за срыв отопительного сезона в их доме.







А вот в доме №5 по проспекту Канатчиков в Красноармейском районе, о подаче тепла в который недавно отчиталась прокуратура, опять все плохо. Как рассказали жители дома, лишь короткий промежуток времени батареи в пятиэтажке были теплыми. Сейчас жители снова мерзнут. Виной тому, по их словам, очередные потопы в подвале.

- Мы сами за свой счет поменяли трубы на чердаке после того, как зимой наши квартиры заливало кипятком. Но в подвале их никто менять не собирается! У нас просто опускаются руки: неужели нам снова придется ремонтировать трубы и в подвале? Но тогда зачем нам управляющая компания? За что мы им платим деньги? – адресуют люди вопросы в УК «Дом Сервис Красноармейский».



В отчаянии находятся и жители дома №32 по ул. Таращанцев. По словам волгоградцев, в управляющей компании «Волжский край» на их звонки просто перестали брать трубки.



- Мы жаловались на горячую линию, звонили в районную администрацию. Ответы примерно одинаковые – ждите, когда к вам придут. А что нам ждать, когда снег пойдет? У нас в доме много пожилых, люди сидят, руки греют около обогревателей. Разве это нормально? – негодуют горожане.







Кстати, не получилось связаться с УК «Волжский край» и у корреспондента ИА «Высота 102».

Зато, судя по последним событиям, у этой УК было отлично налажено общение с администрацией Тракторозаводского района. Буквально на днях бывший начальник жилищно-коммунального отдела администрации Тракторозаводского района Волгограда Василий Кобзев был осужден за получение взяток от управляющих компаний. В деле фигурируют те самые УК «Планета» и «Волжский край». Как установил суд, муниципальный служащий дважды лично получил взятку от директора ООО УК «Волжский край» в виде денег «за общее покровительство, попустительство по службе и незаконное бездействие в крупном размере, выразившиеся в непроведении проверок и неинициировании вопросов о проведении проверок деятельности указанных организаций, а также в непривлечении их к административной ответственности в сфере жилищно-коммунального хозяйства».







С жалобой на бездействие УК «Новый дом» обратились в редакцию и жители дома №2 по ул. Танеева в Красноармейском районе Волгограда. По словам волгоградцев, они также ждут тепла в своих квартирах с начала отопительного сезона. А пока в подвалах их дома тоже вовсю текут трубы и бьют фонтаны.

Вопрос, когда в квартирах волгоградцев потеплеет, корреспондент ИА «Высота 102» адресовал руководству управляющей компании. В процессе общения представители УК признали, что есть вопросы по некоторым стоякам, и заверили, что снова проверят работу системы. Накануне жители одного из подъездов сообщили, что батареи стали теплыми. Однако полной информации о том, что происходит в других квартирах, пока нет.