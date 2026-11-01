Главное

Недетские игры: в Волгограде подростки устроили смертельно опасную поездку на трамвае Андрей Бочаров отвёл год на создание кампуса для студентов технического колледжа Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить Законопроект КПРФ о переименовании Волгограда в Сталинград поступил в Госдуму

Актуально

Ретроавто, забег на километр и много еды: программа Дня народного единства в ЦПКиО

Изменившую цвет Луну на фоне Родины-матери сняли в Волгограде

Возложили цветы и спели «Надежду»: в Волгограде отметили 108-летие комсомола

Федеральные новости

Федеральные новости
 В жутком ДТП с трамваем погиб житель Саратова: СМИ опубликовали фото
Днем 30 октября в Саратове на улице Политехнической произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля Chevrolet Niva. Как сообщает ИА «СарИнформ», в результате жуткой аварии погиб водитель легкового...
Федеральные новости
 Кубань планирует напоить вином страны Азии
Делегация Краснодарского края на Российско-Таиландском инвестиционном форуме в Бангкоке обсудила перспективы продвижения кубанских товаров на рынках Таиланда и других стран Азии. Об этом, как передает ИА «Живая Кубань»,...
Общество

«Платим за тепло, которого нет»: отопительный сезон в Волгограде начался не для всех

Общество 01.11.2026 10:03
0
01.11.2026 10:03




Чем ближе к холодам, тем больше беспокойства появляется у волгоградцев, в чьи дома так и не пришло долгожданное тепло. Если первые дни после начала отопительного сезона, который, как известно, стартовал в областном центре 12 октября, горожане еще терпеливо ждали, когда управляющие компании наладят подачу тепла, благо, еще и позволяла комфортная погода, то уже к концу месяца у людей началась настоящая паника. Волгоградцы признаются, что надежды на старания коммунальщиков в этом вопросе у них тают, как дым. 

- У нас до сих пор нет отопления! Мы неоднократно обращались в аварийно-диспетчерскую службу, в единый диспетчерский центр, заявки принимают, но подвижек никаких нет. У нас и управляющей компании нет! Мы жаловались в администрацию Тракторозаводского района, и опять одни обещания в ответ! – делятся волгоградцы своей бедой. 

Редакция ИА «Высота 102» уже направила запрос в администрацию Волгограда с просьбой прояснить, какая организация в настоящее время управляет домом. 

В не менее сложной ситуации оказались и жители дома №2/1 по ул. Арсенского в Советском районе Волгограда. Управляет этим домом   УК ««Kvartal34», которая «прославилась» после того, как жители трехэтажки по улице Ухтомского, 5 решительно потребовали от ее руководителя Владислава Барабанова подать тепло в квартиры. 

- Люди уже просто не знают, что делать, - рассказывает одна из жительниц дома Мария. – Уже больше двух недель прошло с начала отопительного сезона, но в нашем доме он так и не начался. В моей квартире обогреватели работают в каждой комнате. Можно только представить, какие счета мы получим за электричество. Так еще и придется платить за отопление, которого мы так и не видели! Но 15 тысяч в месяц за наши мучения – это слишком!


При этом, по словам волгоградки, в подвале дома происходят постоянные потопы из-за гнилых труб, которые никто не ремонтирует.

Директору управляющей компании вновь пришлось объясняться. По словам Владислава Барабанова, все задвижки в доме открыты, поэтому препятствий для поступления тепла в квартиры нет. Причиной того, что в квартирах холодно, стали жители верхних этажей в цоколе дома, где находится общежитие. Как утверждает Владислав Барабанов, из-за того, что не во всех этих квартирах проживают жильцы, они не открыли «кранчики» для циркуляции теплоносителя. Поэтому он и не доходит до других квартир. 

- Что касается порывов в подвале, то ситуацию может разрешить капитальный ремонт дома. Для этого людям нужно провести общее собрание, чтобы перенести срок капремонта на более ранний. Вот они жалуются, пишут, а собраться и решить такой важный вопрос не могут, - посетовал директор. 

Тем не менее Владислав Барабанов признал, что вопрос с отоплением для людей – сейчас более важный. 
- Попасть в закрытые квартиры и провести регулировку мы не имеем права. Надеемся, что с повышением температуры теплоносителя, когда станет холоднее, удастся «продуть» систему и тепло дойдет до других жильцов, - выразил надежду собеседник. 

Но «оптимизм» директора УК люди не разделяют. Жители сами составили акт об отсутствии отопления в доме и теперь требуют от руководства управляющей компании, чтобы он его подписал. В противном случае им придется оплачивать услугу, которую жильцам не оказали. Однако пока даже застать директора на месте у них не получается. Волгоградцы надеются, что в ситуацию вмешаются городские власти и госжилнадзор, а руководитель УК понесет наказание за срыв отопительного сезона в их доме.


А вот в доме №5 по проспекту Канатчиков в Красноармейском районе, о подаче тепла в который недавно отчиталась прокуратура, опять все плохо. Как рассказали жители дома, лишь короткий промежуток времени батареи в пятиэтажке были теплыми. Сейчас жители снова мерзнут. Виной тому, по их словам, очередные потопы в подвале. 

- Мы сами за свой счет поменяли трубы на чердаке после того, как зимой наши квартиры заливало кипятком. Но в подвале их никто менять не собирается! У нас просто опускаются руки: неужели нам снова придется ремонтировать трубы и в подвале? Но тогда зачем нам управляющая компания? За что мы им платим деньги? – адресуют люди вопросы в УК «Дом Сервис Красноармейский». 

В отчаянии находятся и жители дома №32 по ул. Таращанцев. По словам волгоградцев, в управляющей компании «Волжский край» на их звонки просто перестали брать трубки. 

- Мы жаловались на горячую линию, звонили в районную администрацию. Ответы примерно одинаковые – ждите, когда к вам придут. А что нам ждать, когда снег пойдет? У нас в доме много пожилых, люди сидят, руки греют около обогревателей. Разве это нормально? – негодуют горожане. 


Кстати, не получилось связаться с УК «Волжский край» и у корреспондента ИА «Высота 102». 

Зато, судя по последним событиям, у этой УК  было отлично налажено общение с администрацией Тракторозаводского района. Буквально на днях бывший начальник жилищно-коммунального отдела администрации Тракторозаводского района Волгограда Василий Кобзев был осужден за получение взяток от управляющих компаний. В деле фигурируют те самые УК «Планета» и «Волжский край». Как установил суд, муниципальный служащий дважды лично получил взятку от директора  ООО УК «Волжский край» в виде денег «за общее покровительство, попустительство по службе и незаконное бездействие в крупном размере, выразившиеся в непроведении проверок и неинициировании вопросов о проведении проверок деятельности указанных организаций, а также в непривлечении их к административной ответственности в сфере жилищно-коммунального хозяйства».


С жалобой на бездействие УК «Новый дом» обратились в редакцию и жители дома №2 по ул. Танеева в Красноармейском районе Волгограда. По словам волгоградцев, они также ждут тепла в своих квартирах с начала отопительного сезона. А пока в подвалах их дома тоже вовсю текут трубы и бьют фонтаны. 

Вопрос, когда  в квартирах волгоградцев потеплеет, корреспондент ИА «Высота 102» адресовал руководству управляющей компании. В процессе общения представители УК признали, что есть вопросы по некоторым стоякам, и заверили, что снова проверят работу системы. Накануне жители одного из подъездов сообщили, что батареи стали теплыми. Однако полной информации о том, что происходит в других квартирах, пока нет.

Фото и видео читателей V102.RU, скриншоты общедомовых чатов, прокуратуры Волгоградской области (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.11.2026 11:22
Общество 01.11.2026 11:22
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2026 11:02
Общество 01.11.2026 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2026 10:45
Общество 01.11.2026 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2026 10:03
Общество 01.11.2026 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2026 08:46
Общество 01.11.2026 08:46
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2026 07:25
Общество 01.11.2026 07:25
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2026 07:15
Общество 01.11.2026 07:15
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2026 06:55
Общество 01.11.2026 06:55
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2026 06:42
Общество 01.11.2026 06:42
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2026 05:50
Общество 01.11.2026 05:50
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2026 22:24
Общество 31.10.2026 22:24
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2026 21:52
Общество 31.10.2026 21:52
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2026 20:03
Общество 31.10.2026 20:03
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2026 18:11
Общество 31.10.2026 18:11
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2026 16:02
Общество 31.10.2026 16:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:22
Фото первой пожарной каланчи Царицына опубликовал архивСмотреть фотографии
11:02
Волгоградские медики провели более 13 тысяч телеконсультацийСмотреть фотографии
10:03
«Платим за тепло, которого нет»: отопительный сезон в Волгограде начался не для всехСмотреть фотографииCмотреть видео
09:32
В Волгоградской области семерка врезалась в грузовик: пятеро раненыСмотреть фотографии
08:46
Волгоградская область 1 ноября избежала ночной атаки дроновСмотреть фотографии
07:25
Волгоградцев настигла 6-балльная буря 1 ноябряСмотреть фотографии
07:15
7-часовую угрозу налета украинских беспилотников сняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:42
Под Волгоградом квадроциклы раздавили краснокнижные ирисыСмотреть фотографии
06:07
Волгоградка Серафима Фокина стала знаменосцем Олимпийской команды России в ДакареСмотреть фотографии
05:50
Угроза БПЛА действует с ночи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:24
Под Волгоградом забуксовал отопительный сезон в хуторе Логовский: без тепла оказались дома и учрежденияСмотреть фотографии
21:52
«Дети первых 28 дней жизни в группе риска»: волгоградский врач – о причинах инсульта у младенцевСмотреть фотографии
20:03
«До аномалии и больших рекордов не дотянули»: синоптик рассказала, какой погодой Волгоград встретит ноябрьСмотреть фотографии
19:48
В Волгограде спасатели ликвидируют пожар в частном доме на ул. ДальневосточнойСмотреть фотографии
19:33
«Ротор-2» завершил чемпионат ничьей с «Арсеналом-2» – 1:1Смотреть фотографии
18:11
«Отсутствуют базовые ресурсы для жизни»: волгоградцы рассказали Бастрыкину, как выживают без воды и тепла в разваливающемся общежитииСмотреть фотографииCмотреть видео
17:28
Компанию оштрафовали за сход вагонов на станции «Разгуляевка» под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:58
Волгоградская область узнала соперников по финальному этапу чемпионата России по мини-футболуСмотреть фотографии
16:02
В Волгоградской области отменена часовая авиационная опасностьСмотреть фотографии
15:45
Кабмин продлил запрет на вывоз топлива из РФСмотреть фотографии
14:55
В Волгоградской области объявлена дневная авиационная опасностьСмотреть фотографии
14:22
В Волгограде «Почта России» поставила на паузу продажу круглого зала ГлавпочтамтаСмотреть фотографии
13:42
В Волгоградском УФСИН опровергли публикации СМИ о склонении иностранцев к участию в СВОСмотреть фотографии
12:45
Под Волгоградом финиширует ремонт 33 км опорных автодорогСмотреть фотографии
11:44
Деревенский завтрак на 1000 рублей: в Волгограде завершился южный сезон «Дискаунтер батла»Смотреть фотографии
11:33
Подросток без прав протаранил опору ЛЭП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:32
«Здоровье дороже»: в Волгоградской области введут тотальный запрет на продажу электронных сигаретСмотреть фотографии
10:04
В аэропорту Волгограда после налёта БПЛА задерживаются московские рейсыСмотреть фотографии
09:13
Минобороны: под Волгоградом и ещё в 18 регионах за ночь сбиты 433 БПЛАСмотреть фотографии
08:55
Молодёжка «Ротора» не осилила армейцев. Не забиваешь ты – забивают тебеСмотреть фотографии
 