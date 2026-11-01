80-летним волгоградцам с 1 ноября пересчитали пенсии

С 1 ноября некоторым категориям россиян, в том числе волгоградцам, пересчитают пенсии. Как сообщили в Соцфонде, прибавка к пенсиям коснулась 80-летнего возраста граждан. Фиксированная выплата к их страховой пенсии по старости с сегодняшнего дня удвоилась - с 9 584,69 до 19 169,38 рубля. Этой категории граждан положена также надбавка на уход — 1 413,86 рубля. В итоге совокупная прибавка может составить около 10 998,55 рубля в месяц.