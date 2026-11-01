



В Волгоградской области отменен режим беспилотной опасности. Об отбое объявили в ГУ МЧС в 6-55 ч.

Напомним, угроза налета вражеских беспилотников действовала с 00-15 ч. В то же время аэропорт Волгограда работал без ограничений – Росавиация не вводила запрет на полеты над регионом.



