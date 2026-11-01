Напомним, угроза налета вражеских беспилотников действовала с 00-15 ч. В то же время аэропорт Волгограда работал без ограничений – Росавиация не вводила запрет на полеты над регионом.
Общество 01.11.2026 07:15
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01.11.2026 07:15
Напомним, угроза налета вражеских беспилотников действовала с 00-15 ч. В то же время аэропорт Волгограда работал без ограничений – Росавиация не вводила запрет на полеты над регионом.
В Волгоградской области отменен режим беспилотной опасности. Об отбое объявили в ГУ МЧС в 6-55 ч.
Напомним, угроза налета вражеских беспилотников действовала с 00-15 ч. В то же время аэропорт Волгограда работал без ограничений – Росавиация не вводила запрет на полеты над регионом.
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