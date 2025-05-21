Сегодня, 21 мая, судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ не смогла рассмотреть жалобу осужденного по делу о терроризме бывшего начальника СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева.

- Судебное заседание отложено на 2 июня, - сообщили V102.RU в пресс-службе Верховного суда России, пояснив, что такое решение принято в связи с тем, что осужденного не доставили в суд из колонии.

Напомним, что 22 марта 2023 года Михаил Музраев был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за совершение теракта, незаконный оборот оружия и использование служебных полномочий вопреки интересам службы. Его лишили спецзвания генерал-лейтенант юстиции и госнаград. Вместе с ним осудили известного волгоградского авторитетного предпринимателя Владимира Зубкова, которому вменяли совершение теракта.

Музраев вину не признал.

Ранее бывший глава СУ СКР по Волгоградской области и помощник председателя СК России обжаловал приговор в апелляционной инстанции, но он был оставлен без изменения. Теперь жалобу осужденного должна быть рассмотрена в кассационной инстанции.