Расследования

Суд в Подмосковье подтвердил приговор генералу СК Музраеву из Волгограда

Расследования 22.11.2023 16:56
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22.11.2023 16:56


В Апелляционном военном суде в Московской области фактически оставили без изменения приговор экс-главе СУ СКР по Волгоградской области Михаилу Музраеву, осужденному ранее по трем статьям УК РФ.

- Сроки и квалификация не изменились. Изменения коснулись по сути дальнейшей судьбы вещественных доказательств, - пояснили V102.RU в Апелляционном военном суде.

В справочной системе суда коротко значится, что обвинительный приговор в отношении Михаила Музраева изменен, но без изменения квалификации.

В качестве основания для изменения решения указано «неправильное применение уголовного закона» и «существенное нарушение уголовно-процессуального закона».

Напомним, что ранее Музраева приговорили к 20 годам колонии строгого режима с лишением спецзвания генерал-лейтенант юстиции и госнаград. Музраеву инкриминировали совершение теракта, незаконный оборот оружия и использование служебных полномочий вопреки интересам службы. Генерал все обвинения в свой адрес отвергает. 

Вместе с ним осудили известного волгоградского авторитетного предпринимателя Владимира Зубкова, которому вменяли совершение теракта. Бизнесмен получил 14 лет колонии строгого режима. Защита Зубкова также обжаловала приговор. 

Фото: предоставлено ИА «Высота 102» пресс-службой Южного окружного военного суда

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