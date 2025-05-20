Верховный суд РФ рассмотрит жалобу осужденного за терроризм Михаила Музраева

Кассационная инстанция рассмотрит жалобу на вступивший в силу приговор в отношении бывшего руководителя СУ СК России по Волгоградской области и помощника главы СК России Михаила Музраева.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на картотеку ВС РФ, материалы были переданы судье 27 марта текущего года, а 31-го марта было вынесено постановление о назначении судебного заседания.

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России рассмотрит жалобу Михаила Музраева завтра, 21 мая.

Напомним, что Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону 22 марта 2023 года Михаил Музраев был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за совершение теракта, незаконный оборот оружия и использование служебных полномочий вопреки интересам службы. Музраева лишили спецзвания генерал-лейтенант юстиции и госнаград.

Вместе с ним осудили известного волгоградского авторитетного предпринимателя Владимира Зубкова, которому вменяли совершение теракта. Зубкову назначили 14 лет колонии строгого режима.

Музраев и Зубков вину не признали. Отметим, что их задержали в ходе расследования поджога дома волгоградского губернатора. В частности, показания на экс-руководителя регионального СК дал бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, которого задержали в ноябре 2016 года.

Осужденные Музраев и Зубков вину не признали и обжаловал приговор. В ноябре 2023 года Апелляционный военный суд в Московской области рассмотрел их жалобы, оставив приговор фактически без изменения.

Фото: Южного окружного военного суда