Следственными органами СК России по Республике Калмыкия по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Республике Калмыкия, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет изучена техническая документация на транспортное средство, а также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование водителя автобуса.





Кроме того, следственное управление обратилось в прокуратуру с ходатайством об изъятии и передаче материалов проверки по факту ДТП из органов полиции с целью его дальнейшего расследования.





Ранее, напомним, сообщалось, что по факту аварии, в которой погибли семеро и пострадали 12 человек, произошедшей в Юстинском районе Калмыкии 19 мая, следователем МО МВД России «Яшкульский» возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц».

Прокуратура Волгоградской области проводит также проверку деятельности индивидуального предпринимателя, занимающегося перевозками в Астрахань.





Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, причиной смертельного ДТП мог стать обгон.

Фото прокуратуры Республики Калмыкия t.me