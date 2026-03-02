



В Волгоградской области в ближайшие дни продолжатся температурные качели. Волгоградский ЦГМС предупредил жителей и гостей региона о 15-градусных перепадах в ночные и дневные часы, а также о возвращении осадков. К середине недели прогнозируется морось и мокрый снег.

2 марта будет без существенных осадков, однако ожидается ухудшение видимости из-за тумана и гололедица на дорогах. Ветер юго-западный, западный до 6-11 м/с. В ночные часы температура будет до +1…-4ºC, с кратковременным понижением до -8ºC при прояснении. Днём же, напротив, воздух может прогреться вплоть до +2…+7ºC.

3 марта ожидается морось, продолжится туман и гололедица. Порывы ветра усилятся до 12-14 м/с. Ночью столбик термометра покажет +2…-3ºC, в дневные часы +1…+6ºC.

4 марта в ночные и утренние часы ожидаются дождь и мокрый снег. Возможно налипание последнего на провода и деревья. Порывы ветра усилятся до 15-18 м/с. Вместе с ветром усилятся и заморозки. В ночные часы будет +1…-4ºC, местами до -8ºC. Днем воздух прогреется до -2…+3ºC.

Напомним, как ранее сообщала редакция, из-за ухудшения погодных условий Гидрометцентр ввёл на территории региона жёлтый уровень погодной опасности по гололёду, гололедице и туману.

Фото из архива ИА «Высота 102»