Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов





Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы.

Действие закона будет распространяться на случаи, когда мобилизация или заключение контракта и последующий призыв на службу стали основанием для вынужденного отказа от перелета. В этом случае стоимость сданного билета будет возвращаться гражданину полностью.

Ранее авиакомпании при возврате билета часто ссылались на условия тарифа, что приводило к возвращению неполной суммы или вовсе к отказу в возврате потраченных средств.