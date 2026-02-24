



Региональный фонд капремонта возместил ущерб жительнице поселка в Волгоградской области за потоп квартиры в связи с ненадлежащим ремонтом крыши. Как рассказали в пресс-службе Фроловского городского суда, общий ущерб был оценен в более 213 тысяч рублей.

Установлено, что фонд капитального ремонта заключил договор с ООО «ЭлитСтрой» на капремонт крыши дома в поселке Пригородный. В период с 10 июня по 27 июля 2025 года во время капремонта кровли рабочие сняли покрытие без защиты от осадков, что привело к заливу квартиры собственницы из-за проливных дождей.

Независимая экспертиза оценила ущерб в 178 940 рублей. Регоператор предложил обратиться в страховую компанию, где был заключен договор страхования ответственности ООО «ЭлитСтрой». Однако, согласно условиям страхования, возмещение ущерба от осадков было возможно только при соблюдении строительных норм и правил.

- Ущерб истцу причинен ООО «ЭлитСтрой» при ненадлежащем исполнении обязательств по капремонту кровли, привлеченным региональным фондом. Залив квартиры произошёл в период проведения работ. Ответственность за действия подрядчиков и последствия произошедшего затопления в силу закона несет региональный фонд, на который возложена обязанность по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, - пояснили в пресс-службе суда.

Решением Фроловского городского суда с фонда в пользу собственницы были взысканы: материальный ущерб, причиненный заливом квартиры, в размере 178 940 рублей, а также судебные расходы – 34 369 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

Фото: архив V102.RU