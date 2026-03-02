



В Волгоградской области установлен новый рекорд по использованию собственниками удалённых технологий для решения вопросов ЖКХ. По данным региональной администрации, за месяц на 10 тыс., до 195 тыс. человек увеличилось количество волгоградцев, использующих мобильное приложение «Госуслуги. Дом».

- Сегодня пользоваться сервисом предпочитают преимущественно жители крупных населенных пунктов региона. Так, более 93 тыс. жителей Волгограда предпочитают оплачивать ЖКУ с помощью приложения. Возможности сервиса используют 28,5 тыс. жителей Волжского и почти 10 тыс. жителей Камышина. Мобильное решение помогает экономить время и ресурсы, обеспечивая эффективную коммуникацию между собственниками недвижимости и службами ЖКХ, - уточнили в областном комитете ЖКХ.

Отметим, мобильное приложение «Госуслуги. Дом» позволяет в несколько кликов оставить жалобу на работу УК, оплатить коммунальные счета, изучать отчёты обслуживающей организации, участвовать в собраниях собственников.

Фото из архива ИА «Высота 102»