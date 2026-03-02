Застрявшим в ОАЭ волгоградцам оплатят проживание в отелях





Волгоградцам, которые не смогли вовремя улететь из Объединённых Арабских Эмиратов, оплатят проживание. Местные власти заявили, что возьмут на себя расходы на размещение и обслуживание пассажиров, пострадавших из-за закрытия воздушного пространства на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке после нападения США и Израиля на Иран.

В настоящее время в отели направлены письма, где указывается на необходимость продления проживания граждан, которые не могут покинуть страну. Все расходы возьмёт на себя местный департамент культуры и туризма.

Отметим, ранее редакция сообщала об отмене авиарейса из ОАЭ в Волгоград компании Flydubai. Он должен был прибыть 28 февраля в 22:20, однако был отменён вместе с обратным рейсом из регионального центра. В целом же, по данным Минтранса на вечер 1 марта, отменены уже 109 рейсов, связывающих Россию и Объединённые Арабские Эмираты.

Фото из архива ИА «Высота 102»