Волгоградцам рассказали о правилах обучения в автошколах с 1 марта

С 1 марта в волгоградских автошколах начал действовать новый порядок обучения. Теперь претендентам на «корочки» разрешат очно не появляться на теории и увеличат объём практических занятий.

Для учеников на права категории «B» теперь практика составит 42 часа вместо 38 по действовавшему ранее порядку. Кроме того, теоретическую часть официально разрешено осваивать дистанционно, через специально разработанные интернет-системы с механизмом подтверждения прохождения курса. Кроме того, теорию дополнили разделами, посвящёнными СИМ, документации, опасному вождению.

Также новые правила затронут и водителей, проходящих переобучение на другую категорию. Им теперь не придётся проходить весь курс заново, а лишь дополнительные модули. Организовывать такие занятия смогут таксопарки и автоколонны.

Фото из архива ИА «Высота 102»